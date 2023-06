Wegen Taylor Swifts neuem Song: Joe Alwyn ist enttäuscht!

Das Kapitel ist wohl noch immer nicht ganz abgeschlossen! Der Schauspieler Joe Alwyn (32) war sechs Jahre lang der Partner an der Seite der Sängerin Taylor Swift (33). Diese ist dafür bekannt, ihre Liebschaften in Songs zu verarbeiten. Auch Joe muss diese Erfahrung nun machen und wie Insider verraten, ist er von dem vermeintlichen Song über die gemeinsame Beziehung so gar nicht begeistert. Joe soll wegen Taylors Zeilen sogar enttäuscht und beschämt sein!

Wie eine Quelle gegenüber RadarOnline behauptet, sei der Schauspieler kein Fan von Taylors Song "You're Losing Me", den Zuhörer eindeutig der sechsjährigen Beziehung zuschreiben. Wegen Zeilen wie "Und ich würde mich auch nicht heiraten: Eine krankhafte Ja-Sagerin, die nur wollte, dass du sie siehst" soll Joe enttäuscht und beschämt sein. Offenbar hatte der Brite gehofft, seine Ex-Freundin würde ihm die Behandlung ersparen, die seine Vorgänger erfahren hatten. Eine andere Quelle hat mittlerweile aber eingeräumt, die Zeilen wären nicht an Joe gerichtet.

Taylor hatte sich nach dem Liebes-Aus relativ schnell in die Arme des Musikers Matty Healy (34) geflüchtet. Wochenlang war den beiden eine heiße Romanze angedichtet worden. Von der schnellen Neuorientierung seiner langjährigen Partnerin soll Joe ebenfalls gekränkt gewesen sein.

ActionPress Joe Alwyn und Taylor Swift in London 2022

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

