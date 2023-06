Bald soweit: Samira Cilingir hatte schon richtige Wehen!

Lange dauert es wohl nicht mehr! Aktuell erwarten Samira Clinigir und ihr Mann Yasin (32) ihr zweites gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft entpuppte sich für die Reality-TV-Bekanntheit jedoch als keine leichte. Aufgrund eines Hämatoms an der Gebärmutter hatte sie starke Blutungen und lag einige Zeit im Krankenhaus. Zudem plagten die werdende Mutter immer wieder heftige Schmerzen – wohl auch deswegen sehnt sie das Ende der Schwangerschaft herbei. Nun kann der Nachwuchs jederzeit kommen – wie fühlt sich Samira?

In ihrer Instagram-Story gibt sie ihren Fans nun ein kleines Update. "Wir dachten echt, die Kleine kommt, weil ich hatte auf einmal solche krassen Wehen. Das war nicht so im Takt, das war dauerhaft. So alle halbe Stunde", erklärte Samira. Sie und Yasin waren sogar schon drauf und dran ins Krankenhaus zu fahren – letztlich hörten die Wehen aber auf. Lange dürfte es nun also tatsächlich nicht mehr dauern. "Vielleicht kommt sie ja die Tage", freute sich die werdende Mama.

Samira und Yasin dürfen sich also schon ganz bald als Zweifacheltern sehen. Im Netz hatten die Eheleute bereits angedeutet, wie ihr kleines Mädchen heißen soll. Der Name ihres Sprösslings beginne mit dem Buchstaben "M".

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / samira.bne Samira Cilingir und Yasin Cilingir im April 2023

