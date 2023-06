Gibt es Reunion-Chance bei Eva Benetatou und Ex Chris Broy?

Würden sie einen Neustart wagen? Evanthia Benetatou (31) und Chris Broy (34) hatten 2019 ihre Liebe zueinander öffentlich gemacht. Ein Jahr später folgte die Verlobung – doch zur Hochzeit kam es nie. Stattdessen lieferten sich die zwei TV-Persönlichkeiten einen heftigen Rosenkrieg. Der Grund: Während die 31-Jährige bereits im sechsten Monat mit Sohnemann George schwanger war, soll der 34-Jährige ihr angeblich fremdgegangen sein. Nun äußern sich Eva und Chris zu Chancen auf ein Liebes-Comeback!

Vor wenigen Tagen zeigten sich die Eltern gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn bei einem Event in Düsseldorf. Trotz der damaligen Trennungs-Schlammschlacht schließt der Realitystar nun scheinbar ein Liebes-Comeback nicht gänzlich aus. Gegenüber Bild offenbart Eva nämlich jetzt in puncto Liebe: "Wer weiß. Es ist alles möglich. Ich hole mir, was ich will." Ihr Ex-Freund ist da allerdings etwas anderer Meinung. "Wir verstehen uns als Team für unseren Sohn, als gutes Eltern-Paar, nicht als Liebespaar", versichert der Influencer.

Dabei hatte Eva während ihrer Teilnahme bei Kampf der Realitystars im April noch heftig gegen den Vater ihres Sohnes geschossen. Vor laufenden Kameras brachte die TV-Bekanntheit die angeblichen Fremdgeh-Vorwürfe mit Jenefer Riili erneut ins Rollen: "Er war sechs Wochen weg. Und ich hatte schon die ganze Zeit so ein richtig komisches Bauchgefühl. Ich wusste, dass er sich in eine andere verguckt hat."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2022

