Letztes Mal: Henry Cavill brilliert im "The Witcher"-Trailer

Henry Cavill (40) schlüpft ein letztes Mal in die Rolle von Geralt von Riva. Der Schauspieler überzeugte seine Fans bereits mit vielen großen Rollen. Unter anderem verkörperte er Clark Kent alias Superman. Zuletzt wurde er sogar für die Nachfolge von Daniel Craig (55) als James Bond gehandelt. Und auch in der Serie The Witcher feierten ihn seine Fans. Doch nun heißt es Abschied nehmen: Der erste Trailer zu Henrys letzter "The Witcher"-Staffel ist draußen!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie wurde der erste Einblick in die dritte Staffel veröffentlicht. "Das Chaos kommt. 'The Witcher' Staffel drei beginnt am 29. Juni", heißt es dazu. Während der Trailer wie gewohnt jede Menge Action, Emotionen, Magie und Monster verspricht, schwingt bei den Fans ein wenig Wehmut mit: Es ist Henrys letzter Auftritt als Geralt. In den kommenden Staffeln wird Liam Hemsworth (33) die Rolle übernehmen – sehr zum Unmut der Fans. "Nach Henry werde ich die Serie nicht weiterschauen", meint ein User düster. Ein anderer schreibt: "Die finale Staffel wird episch. Henry ist der einzige Geralt."

Und dabei ist bereits bekannt, dass die Saga um den wortkargen und missgelaunten Hexer Geralt noch mindestens zwei Staffeln bekommen soll. Die Castingdirektorin Sophie Holland verkündete gegenüber Deadline: "Wir fangen mit den Dreharbeiten der vierten Staffel mit Liam Hemsworth an. Nach einer kurzen Pause geht es direkt mit der fünften Staffel weiter."

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

Susan Allnutt/Netflix Henry Cavill und Anya Chalotra in der dritten Staffel "The Witcher"

Getty Images Liam Hemsworth bei der Premiere von "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2"

