Mama-Sein: Darauf freut sich Chethrin Schulze am meisten

Die Freuden einer werdenden Mama! Erst vor wenigen Tagen berichtet Chethrin Schulze (31) ihren Followern von den zuckersüßen News: Sie und ihr Partner bekommen ein Kind! In den sozialen Medien zeigt die ehemalige Love Island-Kandidatin, wie happy sie über ihre Schwangerschaft ist. Zuletzt ließ sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihrer Community ins Kreuzverhör nehmen. Dort verrät Chethrin auch, worauf sie sich beim zukünftigen Leben als Mama ganz besonders freut!

"Diese unfassbare Liebe zu spüren, die beste Freundin eines kleinen Lebewesens zu sein und es ein ganzes Leben zu begleiten, der Anker zu sein und einfach das ganze Mama-Sein, es gab für mich nie einen anderen Sinn im Leben und dieser geht nun in Erfüllung", schreibt Chethrin in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Fans. Dabei möchte die 31-Jährige aber auch mit Vorurteilen aufräumen. "Auch wenn ich nicht aussehe wie die typische Frau, die Mama werden will, weiß ich, dass unser Kind mit mir eine richtig gute Partie getroffen hat", schreibt die Blondine.

Letztlich komme es für die werdende Mutter aber vor allem auf eins an: "Unendlich glückliche Eltern, egal wie schwer mal eine Situation wird." Gerade erst gab Chethrin bekannt, dass sie und der Papa ihres Babys, mit dem sie seit September vergangenen Jahres zusammen ist, zusammengezogen sind.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in Saint-Tropez

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Freund

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Bekanntheit

