Nach Baby-News: Chethrin Schulze und Freund wohnen zusammen

Sie gehen den nächsten Schritt! Chethrin Schulze (31) überraschte ihre Fans vor wenigen Tagen mit zuckersüßen Neuigkeiten: Die ehemalige Love Island-Kandidatin erwartet ihr erstes Kind! Mit dem Papa ihres Babys ist sie seit September vergangenen Jahres zusammen und überglücklich – seine Identität hält die Reality-TV-Bekanntheit aber geheim. Nur kurz nach den Schwangerschafts-News feiern die zwei nun den nächsten Meilenstein ihrer Beziehung: Chethrin und ihr Liebster sind zusammengezogen!

Das verkündigt die 31-Jährigen ihren mehr als 200.000 Fans mit einem süßen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen: Eine "Willkommen Zuhause"-Girlande und einige bunte Luftballons. "Wie süß kann ein Mensch nur sein? Als ich heute Morgen die Treppen runterkam, war das und ein Schlüssel mit Anhänger (mit unserem Bild) dort, weil wir ja jetzt richtig zusammenwohnen", freut sich Chethrin unter dem Foto und gibt offen zu: "Habe so geweint vor Freude."

Nun können Chethrin und ihr Liebster also mit dem Nestbau in ihrem gemeinsamen Zuhause beginnen. Ein bisschen haben die zwei dafür auch noch Zeit – ihr Nachwuchs soll erst am 23. November zur Welt kommen. "Wäre ein schönes Datum, finde ich, aber ich halte nichts von dem ET [errechneten Geburtstermin], mein Kind ist kein Termin", stellte die Beauty im Netz klar.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in Saint-Tropez

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulzes "Willkommen Zuhause"-Girlande

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2023

