Stolze Mama: Jessie J zeigt erstmals ihren kleinen Sohn!

Sie schwebt im Mutterglück! Vor genau einem Monat ist die Sängerin Jessie J (35) zum ersten Mal Mama geworden. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Basketballer Chanan Safir Colman hieß sie einen gesunden Jungen willkommen, dessen Name bisher noch ein Geheimnis ist. Wie der Kleine aussieht, dürfen Fans nun aber endlich wissen, denn: Jessie J zeigt erstmals ihren Sohn auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Sängerin ein Video, in dem Momentaufnahmen des letzten Monats zusammengeschnitten sind. Darin zu sehen ist die stolze Mama kurz nach der Geburt und beim Kuscheln mit ihrem Baby. Unter das Video postet die "Price Tag"-Interpretin emotionale Worte, die direkt an ihren Kleinen gerichtet sind: "Morgen bist du einen Monat alt. Es hat sich angefühlt, wie der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Mama und Papa lieben dich mehr als alles andere auf dieser Welt, mein kleiner Junge."

Nachdem sie im Jahr 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte, konnte sich die Sängerin nun ihren lange gehegten Traum von einer eigenen Familie erfüllen. Sie hatte bereits wenige Tage nach der Geburt verkündet, dass ihr Baby sie zu einer sehr glücklichen Frau gemacht habe und bedankte sich auch bei ihren Fans für deren Anteilnahme: "Für alle, die meine Reise bis zu diesem Moment verfolgt haben, danke ich euch für eure anhaltende Liebe und Unterstützung."

Instagram / jessiej Jessie Js Partner Chanan Colman und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn

Instagram / jessiej Jessie Js Sohn

