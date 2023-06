Wegen Krisen-Gerüchten: Tanja Makarić ist sehr "enttäuscht"!

Sie kann es nicht fassen! Nach der plötzlichen Trennung von Julian Claßen (30) und Bibi Claßen (30), ging der Influencer wenig später eine Beziehung mit der Ex-Schwimmerin Tanja Makarić (26) ein. Immer wieder zeigten die beiden auf süßen Couple-Pics im Netz, wie vernarrt sie ineinander sind. Mittlerweile ist es um das Pärchen jedoch ziemlich still geworden – Fans spekulieren, dass es kriselt. Jetzt wehrt sich Tanja gegen den Hate, den sie wegen der Krisen-Gerüchte bekommt!

In einer neuen Story auf Instagram spricht Tanja heute ein Thema an, das ihr scheinbar sehr auf der Seele brannte. Seitdem über sie und ihren Liebsten in letzter Zeit vielerlei Krisen-Gerüchte kursieren, erreichen die Beauty offenbar tagtäglich fiese Nachrichten und heftige Beleidigungen. "Ich bin unglaublich enttäuscht. Ich finde konstruktive Kritik toll, aber ich finde, ihr überschreitet da einfach eine Grenze", erklärt das Model. Dabei sollen die Hater-Kommentare in erster Linie von ihren weiblichen Followern stammen: "Es gibt kein Woman Support mehr und das finde ich einfach schade!"

Jedenfalls ruft die 26-Jährige ihre Community dazu auf, statt der Beschimpfungen im Netz lieber mal ein paar Komplimente zu verteilen: "Macht doch mal jemanden einen schönen Tag, anstatt zu beleidigen. Einfach mal positiv sein." Laut der Bloggerin sollen ihre Fans sich zudem vor Augen führen, die Privatsphäre zu akzeptieren. "Ich wisst einfach nicht, was andere Leute vielleicht gerade körperlich oder psychisch durchmachen", fügt sie hinzu.

Tanja Makarić und Julian Claßen

Julian Claßen, YouTuber

Julian Claßen und Tanja Makarić im April 2023 in New York City

