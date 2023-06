"Wirklich krankhaft": Amira Pocher über toxische Beziehung!

Sie packt über ihre Vergangenheit aus! Die Moderatorin Amira Pocher (30) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Beispielsweise gab sie bei der Tanzshow Let's Dance preis, dass sie ohne Vater aufwuchs und das Verhältnis bis heute schwierig sei. Mittlerweile genießt die Beauty ein glückliches Familienleben mit Ehemann Oliver Pocher (45) und ihren zwei Söhnen. Doch das war nicht immer so: Amira litt früher sehr unter ihren toxischen Beziehungen!

In ihrem Podcast "Hey Amira" spricht die 30-Jährige offen über ihre Verflossenen und offenbart, dass sie vor Olli die ein oder andere schwierigere Beziehung hatte. "Wenn das Handy vom Nachbar geklingelt hat, hieß es, du hast ein zweites Handy und dann wurden da Betten auseinandergenommen. Also wirklich krankhaft", erinnert sich die Beauty. Ihr damaliger Ex soll sogar die Motorhaube ihres Autos kontrolliert haben, um zu überprüfen, ob sie ohne Absprache weggefahren wäre.

Über zwei Jahre war die Brünette in der toxischen Konstellation gefangen gewesen – bis sie schließlich den Schlussstrich zog. "Es ist auf jeden Fall krass, was so was mit einem macht. Wenn du dann aus einer Beziehung rauskommst und in eine neue rein, nimmst du das Ganze mit", reflektiert die Zweifach-Mama. Vor allem eines hat Amira aus der damaligen Partnerschaft mitgenommen: "Nicht du und dein Verhalten waren das Problem, das ist nur im Kopf des anderen passiert."

