Alessia Herren fällt es schwer, Papa Willis Grab zu besuchen

Alessia Herren (21) gewährt private Einblicke in ihr Seelenleben. Vor etwa zwei Jahren musste die TV-Bekanntheit einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr Papa Willi (✝45) starb im Alter von gerade einmal 45 Jahren. Der Schlagersänger wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Seitdem verarbeitet Alessia den Tod ihres geliebten Vaters. Wie sehr die Beauty mit Willis Ableben zu kämpfen hat, machte sie jetzt deutlich: Alessia besucht nur ungern das Grab ihres Vaters.

In wenigen Tagen wäre Willi 48 Jahre alt geworden. In einem Interview mit Bild verriet Alessia nun, dass sie noch nicht weiß, wie sie diesen Tag verbringen wird. "Das ist immer ein sehr emotionaler Tag für mich. Und das erste Mal, dass ich selbst eine Familie gegründet habe", erklärte die 21-Jährige und offenbarte außerdem, dass sie die Ruhestätte ihres Vaters ungern besucht: "Wenn ich am Grab meines Vaters bin, wird mir immer bewusst, dass er dort liegt und nie zurückkommen wird."

Erst vor wenigen Wochen durften Alessia und ihr Partner Can ihre kleine Tochter auf der Welt begrüßen. Auch bei der Verkündung der Geburt ihres Babys auf Instagram dachte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin an ihren verstorbenen Vater zurück: "Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich! Ich weiß, wie stolz mein Papa auf uns ist! Du bist der allerbeste Opa. Wir lieben dich unendlich viel."

