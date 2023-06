An Kanye Wests B-Day: North und Bianca laufen Hand in Hand!

Kanye Wests (46) Partnerin und seine Tochter verstehen sich wohl prächtig! Der Rapper und Kim Kardashian (42) waren fast sieben Jahre lang verheiratet, bevor sie sich im vergangenen Jahr voneinander scheiden ließen. Aus ihrer Ehe gingen ihre Kinder North (9), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4) hervor. Mittlerweile soll der vierfache Vater aber wieder verheiratet sein – mit Bianca Censori. Und diese hat offenbar einen guten Draht zu Yes ältester Tochter North!

Der "Eazy"-Interpret feierte seinen 46. Geburtstag mit seinen Liebsten, wobei zwei seiner Gäste besonders viel miteinander zu tun hatten: Wie Paparazzi-Bilder zeigen, führten Bianca und North ein ausgelassenes Gespräch, während sie Hand in Hand zu dem Veranstaltungsort liefen. Die zwei schienen sich ziemlich gut miteinander zu verstehen, sodass die Beauty dem Mädchen sogar einen Arm um die Schulter legte. Kims Tochter und Yes Neue gaben aber nicht nur einen vertrauten, sondern auch einen stylishen Anblick ab: Die Neunjährige trug eine kurze schwarze Short, einen Hoodie und schwarze Stiefel. Die Blondine ging in einem langen Ledermantel und passenden Stiefeln zur Feier.

Auf der Geburtstagsparty angekommen, half North ihrem Papa dann bei einem Videodreh: Sie filmte Ye dabei, wie er zu seinem Song "Off The Grid" performte. Bianca sah dem Vater-Tochter-Duo dabei mit einem breiten Grinsen im Gesicht im Hintergrund zu.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

