"Besser ohne ihn": Iris Klein will Ex Peter nie wiedersehen

Iris Klein (56) hat mit ihrem Ex-Mann Peter (56) endgültig abgeschlossen! Während der Dreharbeiten zur diesjährigen Dschungelcamp-Staffel sollen der Realitystar und die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) miteinander angebandelt haben. Was danach folgte, war ein regelrechter Rosenkrieg auf Social Media. Mittlerweile gehen die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten seit einigen Monaten getrennte Wege. Doch könnte sich Iris ein Liebes-Comeback mit ihrem Verflossenen Peter vorstellen?

Während eines Q&As auf Instagram wollte ein Fan der 56-Jährigen wissen, ob Iris ihren Ex noch liebt und ihn sogar zurücknehmen würde. "Definitiv nein. Denn dafür hat er mich zu sehr verletzt... Am Anfang tat es sehr weh, aber heute bin ich froh, dass es mir ohne ihn besser geht", stellte die Mama von Daniela Katzenberger (36) klar und fügte außerdem hinzu: "Fakt ist: Wir wollen uns beide nie mehr sehen und das ist gut so!"

Mittlerweile soll die TV-Bekanntheit sogar wieder vergeben sein. Den neuen Mann an ihrer Seite hält Iris aber aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber Bild verriet sie allerdings ein paar Details über ihren Liebsten: "Er ist Deutscher und er ist fast zwei Meter groß. [...] Also ich darf nur verraten, dass er Unternehmensberater ist. Und er ist sechs Jahre jünger als ich."

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Mai 2023

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de