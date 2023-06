Chris Hemsworth reagiert auf Cathy Hummels' Playboy-Pics!

Cathy Who? Cathy Hummels wurde vor einigen Jahren als Spielerfrau von Fußballer Mats Hummels (34) bekannt. 2022 ging ihre langjährige Ehe jedoch in die Brüche – im Dezember folgte die Scheidung. Seither genießt die 35-Jährige offenbar ihr Single-Dasein in vollen Zügen. Vor wenigen Tagen ließ die Moderatorin für den Playboy jetzt sogar die Hüllen fallen. Nun reagiert Chris Hemsworth (39) auf Cathys (35) nackte Schnappschüsse!

Im aktuellen Playboy-Interview verriet die Single-Mama, dass sie besonders auf große Männer stehe. So kam es, dass sie im Gespräch anfing, von den Hemsworth-Brüdern Chris und Liam (33) zu schwärmen. Anlässlich der "Tylar Rake - Extraction 2"-Premiere – mit Chris in der Hauptrolle – ließ es sich die Bild nicht nehmen, dem australischen Schauspieler Cathys Playboy-Fotos zu zeigen. Der Weltstar reagierte wohl mit einem Schmunzeln und fragte offen raus: "Wer ist sie denn?"

Als das Newsportal dem 39-Jährigen erklärte, dass Cathy die Ex-Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels sei, antwortete er ehrlich: "Mit Fußball kenne ich mich leider nicht so aus. Aber sie sieht sehr freundlich aus." Mitnehmen wollte der Hollywoodstar das Erotik-Magazin dann am Ende aber doch nicht, denn: "Meine Frau ist ja auch mit in Berlin", erklärte Chris.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2023

Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei der FIFA WM 2014

Getty Images Chris Hemsworth auf dem roten Teppich

