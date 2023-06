Ein Experiment? Jakub Merlan-Jareckis Kate-Tattoo ist unecht

Jakub Merlan-Jarecki (27) will damit eine Message verbreiten! Der einstige Fußballer und Kate (36) schritten 2021 vor den Traualtar. Doch noch nicht mal ein Jahr später folgte dann der Schock: Sie gaben ihre Trennung bekannt. Seit ihrer Teilnahme an er diesjährigen Prominent getrennt-Staffel sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele – offiziell bestätigten sie ihr Liebes-Comeback aber noch nicht. Allerdings ließ sich der Ex-Kicker vor wenigen Tagen augenscheinlich Kates Namen tätowieren. Aber jetzt verrät Jakub, dass sein Tattoo nicht echt sei!

"Dieses Tattoo ist nicht echt, es wird in ein paar Tagen wieder weg sein", gibt der Realitystar in seiner Instagram-Story bekannt und erklärt auch den Grund für seine Aktion: "Ich wollte aus dem Ganzen ein Sozialexperiment starten, denn mir ist in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, wie der Hass im Internet gerade auf Social Media immer mehr zunimmt." Damit habe er testen wollen, wie die Kommentare zu dem Tattoo-Bild ausfallen und er musste feststellen: Viele hinterließen negative Worte unter dem Beitrag. "Diese Leute, die in ihrem eigenen Leben Frust haben[…], wollen das auf andere Leute projizieren und das ist der absolut falsche Weg." Damit wolle er auf den Hate im Netz aufmerksam machen, um einen Denkanstoß zu geben und als Vorbild voranzugehen.

Auch etwas anderes stört Jakub sehr. "Ich habe in letzter Zeit vermehrt mitbekommen, wie Leute […] viel über mich reden, negative Dinge über mich sagen und dann auch gezielt zu Kate gehen und ihr diese Dinge sagen", ärgert er sich. Das führe teilweise dazu, dass Streit zwischen ihm und der 36-Jährigen entstehe.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im Märzz 2023

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de