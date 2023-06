Fans glaubten nie an Liebe von Anna Strigl und ihrer Stella!

Echt oder alles fake? Gerade erst verkündeten Anna Strigl und Stella Stegmann, die sich bei der Netflix-Produktion von Too Hot To Handle: Germany kennen und im Nachhinein lieben gelernt hatten, das Ende ihrer Beziehung. Zu viele unterschiedliche Interessen und zu wenig gemeinsame Zeit seien der Auslöser der Trennung gewesen. Im Netz kommentieren Fans jetzt das Liebes-Aus der beiden Reality-TV-Darstellerinnen kritisch.

"Wie schade, dass Beziehungen in der heutigen Zeit nur noch von kurzer Dauer sind", lautet einer der vielen Kommentare unter dem Trennungs-Beitrag von Promiflash auf Instagram. Aber auch kritische Äußerungen wie "Hab denen das von Anfang an nicht abgekauft" oder "Hat wohl nicht so geklappt mit der Aufmerksamkeit, wie sie es sich erhofft hatten" befinden sich darunter.

Dass sich Anna und Stella vor Kurzem noch eine gemeinsame Zukunft inklusive Familienzuwachs vorstellen konnten, kommt bei den Followern auch nicht gut an. Eine Person schrieb: "Letzte Woche suchten sie doch noch eine Person für die Polybeziehung und wollten Kinder. Und jetzt haben sie unterschiedliche Interessen und sehen sich nie. So ein Unsinn."

Anzeige

Instagram / anna_strigl Stella Stegmann und Anna Strigl

Anzeige

Netflix Anna Strigl, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de