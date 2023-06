Lange her: Amber Heard wird zu einer Premiere erscheinen

Wird das etwa Amber Heards (37) Comeback in die Filmwelt? Die Aquaman-Darstellerin hatte sich im vergangenen Jahr einen erbitterten Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp (60) geliefert und verloren. Danach zog sie sich erstmal aus der Filmbranche zurück und wanderte gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter nach Spanien aus. Die Texanerin will wohl bald zu ihrer Arbeit zurückkehren. Nun wird bereits ein öffentlicher Auftritt von Amber angekündigt.

Deadline berichtet, dass Amber wohl auf dem 69. Taormina Film Festival zur Weltpremiere von "In The Fire" erscheinen soll. Dies wird ihr erster Auftritt seit langer Zeit sein. Die Veranstaltung findet vom 23. Juni bis zum 1. Juli 2023 in Sizilien statt. Die 37-Jährige wird zusammen mit Regisseur Conor Allyn und Co-Star Eduardo Noriego in Italien sein. Der Film wird am zweiten Tag des Festivals erstmals gezeigt.

Ambers Auszeit ist offensichtlich vorbei. Zuletzt hatte RadarOnline berichtet, dass die Schauspielerin wohl große Pläne verfolgt! "Sie wird nicht schweigen", hatte ein Insider gegenüber dem Magazin gemeint. "Sie findet, dass sie während des Prozesses unfair behandelt worden ist", hatte die Quelle hinzugefügt und behauptet, dass die Mutter einer Tochter ihre Version der Geschichte in einem Buch erklären will.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Amber Heard, November 2018

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de