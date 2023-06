Nach sechs Wochen: Daniela Katzenberger verliert 4,5 Kilo

Daniela Katzenbergers (36) Fortschritte können sich sehen lassen! Durch ihre Realityshow ist die Kultblondine über Nacht zum Fernsehstar geworden. Mittlerweile ist die Frau von Sänger Lucas Cordalis (55) gar nicht mehr aus der deutschen Medienwelt wegzudenken. Im Netz gibt die TV-Bekanntheit ihren Fans auch immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Derzeit steht bei ihr alles unter dem Motto Fitness. Daniela hat nach kurzer Zeit sogar schon ordentlich abgespeckt!

In ihrer Story auf Instagram zeigt der Realitystar seinen Fans seine Fortschritte. Dort posiert Daniela nämlich in einem rosafarbenen Bikini vor dem Spiegel und präsentiert ihre Figur. "Sechs Wochen Training. Minus 4,5 Kilo", schreibt die Blondine dazu und sei unglaublich glücklich über diese Fortschritte. In einem weiteren Clip gibt sie einen Einblick in ihr Fitnessprogramm mit ihrem Trainer. "Ich bin so dankbar, dass er mich so quält", kommentiert die 36-Jährige.

Nach ihrer Zeit bei dem Sender VOX war das Reality-TV-Sternchen zu RTLZWEI gewechselt. Nun wird Daniela jedoch wieder zu ihrem Haussender zurückkehren! "Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLZWEI und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von 'Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca', die dort in Kürze startet. Danach geht es für mich zurück ins VOX-Körbchen", erklärte sie in einer Pressemitteilung von RTLZWEI. Die Sendung wird jedoch weiterhin private Einblicke in ihr Leben geben – ob sie auch Danielas Fitnessreise begleiten wird?

Getty Images Daniela Katzenberger in München im November 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrem Trainer beim Sport

Getty Images Daniela Katzenberger, 2019

Glaubt ihr, dass Daniela in ihrer Sendung auch über ihr Fitnessprogramm spricht?



