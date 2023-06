Es ist so weit: Daniela Katzenberger kehrt zu VOX zurück

Daniela Katzenberger (36) geht zurück zu den Wurzeln. Durch ihre Realityshow bei VOX wurde die Kult-Blondine über Nacht zum Fernsehstar. 2015 wechselte sie dann überraschenderweise mit der Dokusoap zum Fernsehsender RTLZWEI. Doch nach acht Jahren hat Daniela die Zusammenarbeit jetzt beendet und kehrt zu ihrem alten Haussender zurück: In der nächsten Saison wird sie wieder auf VOX zu sehen sein.

"Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLZWEI und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von 'Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca', die dort in Kürze startet. Danach geht es für mich zurück ins VOX-Körbchen", erklärte Daniela in der Pressemitteilung von RTLZWEI. Eines wird sich jedoch nicht ändern: Die Sendung wird weiterhin ganz private Einblicke in das Leben der TV-Persönlichkeit, ihres Ehemanns Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia geben.

Auch ihre Mutter Iris Klein könnte in der Dokusoap vorkommen – immerhin scheint sich das Tochter-Mutter-Gespann bestens zu verstehen. Erst kürzlich teilte Iris einen Schnappschuss mit der Blondine auf Instagram und schrieb darunter: "Einfach Liebe. Das ist alles, was ich brauche." Daniela kommentierte das Bild direkt mit mehreren Kuss-Emojis.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis mit ihren Eltern Lucas und Daniela im April 2023

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de