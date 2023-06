Wayne Carpendale musste nach Mückenstich ins Krankenhaus

Damit hätte Wayne Carpendale (46) nicht gerechnet! Der Schauspieler geht seit rund fünfzehn Jahren mit der Moderatorin Annemarie Carpendale (45) durchs Leben. 2013 hatten die beiden Turteltauben sich außerdem das Jawort gegeben. Vor etwa vier Jahren wurden sie zudem Eltern. Seit diesem Jahr moderiert der Sohn von Howard Carpendale (77) zusätzlich eine Datingshow. Es könnte also gar nicht besser für ihn laufen. Doch nun musste Wayne ins Krankenhaus!

Der 46-Jährige erzählte seinen Fans in seiner Instagram-Story: "Ich habe mich heute Nachmittag von irgendeinem Viech stechen lassen. Heute Abend war dann mein Unterarm gefühlt so dick wie mein Oberschenkel und dann war da eine rote Linie!" Besorgt hatte Wayne sich also in die Notaufnahme begeben. "Jetzt habe ich eine Lymphangitis", berichtete er. "Ich habe jetzt meinen Arm in Alkohol eingepackt, rieche wie fünf Tage durchgesoffen und muss jetzt Antibiotikum nehmen. Danke, du blödes Viech", witzelte er weiter.

Wenig später gab der Vater eines Sohnes schon wieder Entwarnung. Er dürfe zwar erstmal nicht in die Sonne und solle sich nicht überanstrengen, doch sei auf dem Weg der Besserung. Außerdem bedankte sich Wayne bei den Menschen, die ihn umsorgt hatten: "Danke euch für all die Nachrichten! Und danke ans Klinikum Schwabing, wo ich, trotz, für das medizinische Personal turbulenter Rammstein-Konzertnacht in München, zweimal professionell und empathisch umsorgt wurde."

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Getty Images Wayne Carpendale bei einer Veranstaltung

RTL / Philipp Rathmer Wayne Carpendale, "Herz an Bord"-Moderator

