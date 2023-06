Doch anders: Auf diesen Namen hört Jessie Js Sohnemann!

Jessie J (35) verrät ihn endlich! Im Mai war die Sängerin zum allerersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Partner Chanan Colman durfte sie einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Ihren kleinen Wonneproppen zeigte die Musikerin auch schon im Netz. Zudem hatte es den Anschein als hätte ihr Liebster seinen Namen bereits verraten. Dem war aber wohl doch nicht so. Nun enthüllte Jessie den richtigen Namen ihren Babys.

Via Instagram teilte die 35-Jährige einen süßen Schnappschuss ihres kleinen Mannes, auf dem dieser total niedlich und mit großen Augen in die Linse schaut. Zu dem süßen Foto verrät Jessie auch, wie ihr kleiner Sohn wirklich heißt: "Sky Safir Cornish Colman." Bei ihren Fans kommt der Name augenscheinlich richtig gut an. "Was ein niedlicher Name!", schwärmte beispielsweise ein User.

Derweil herrscht deswegen aber Verwirrung. Denn Jessies Partner hatte erst vor wenigen Tagen auf seinem Social-Media-Profil ein niedliches Bild mit seinem Neugeborenen geteilt. Dazu schrieb er "Ben Shelli" und die Fans waren davon ausgegangen, dass er damit den Namen meine. Inzwischen stellte sich aber heraus, dass das Wort "Ben" auf Hebräisch "Sohn" bedeutet.

Instagram / jessiej Jessie Js Sohn Sky Safir Cornish Colman

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn

