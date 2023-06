Laut Insider: Sophia Thiel und ihr Partner sind getrennt!

Ist zwischen ihnen alles aus? Seit drei Jahren ist Sophia Thiel (28) eigentlich an ihren Partner Raphael Birchner vergeben. Ihre Beziehung hatte in den vergangenen Jahren jedoch einiges wegstecken müssen. Denn die Fitness-Bloggerin leidet an einer Essstörung. Im Netz geht sie mit dem Thema ganz offen um – sie zeigt: mit der Krankheit zu leben, ist nicht leicht für die Blondine. Nun hat es jedoch den Anschein, als sei der Influencerin eine wichtige Stütze weggebrochen: Denn Sophia und ihr Freund sollen nicht mehr zusammen sein...

Das berichtet nun zumindest die Bild. Demnach soll die Trennung von Sophia und Raphael noch ganz frisch sein. Die 28-Jährige äußerte sich bisher noch nicht, weder bestätigte sie das angebliche Liebes-Aus bisher. Vor wenigen Tagen hatte sie sich allerdings mit kryptischen Zeilen bei ihren Fans gemeldet. "Die letzten Wochen und Monate waren alles andere als einfach für mich. Ich muss mich jetzt erst mal sortieren und den Kopf frei kriegen", hatte die Unternehmerin erklärt.

Ihre Liebe war in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Probe gestellt worden. Denn Sophias Rückfälle in ihre Essstörung hatten auch ihrer Partnerschaft beeinflusst. "Es ist natürlich für eine Beziehung nicht immer ganz einfach", hatte Raphael im Interview mit Bunte erklärt.

Instagram / sophia.thiel Raphael Birchner und Sophia Thiel im Disneyland in Paris

Instagram / raphael_birchner Sophia Thiel und Raphael Birchner beim Wacken Open Air

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

