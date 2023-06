So anstrengend sind die Proben für das große GNTM-Finale!

In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Das Finale von Germany's next Topmodel findet statt! In den vergangenen Monaten kämpften zahlreiche Kandidatinnen, um von Woche zu Woche weiterzukommen. Fünf Nachwuchsmodels haben nun in der Finalshow die Chance, den begehrten Siegertitel zu gewinnen. Derzeit wird dafür auch schon fleißig geprobt. Wie hart – das verraten Selma, Vivien, Nicole, Olivia und Somajia nun im Interview mit Promiflash!

Gegenüber Promiflash erklären die fünf Mädels, dass ihnen die vergangenen Tage ziemlich an die Substanz gegangen sind. "Wir proben wirklich sehr intensiv", meint Selma. Vivien stimmt ihr zu: "Wir sind alle schon ein wenig müde, aber ich glaube, an dem Tag selber kickt dann auf jeden Fall das Adrenalin und hält uns über Wasser." Auch für den Körper ist das Training offenbar ganz schön belastend: "Die Füße sind voller Blasenpflaster, aber mir ist es tatsächlich lieber, dass wir so intensiv proben. Damit dann hinterher auch alles wirklich klappt", gibt Nicole zu.

Und sind die Girls schon aufgeregt, das erste Mal in einer Liveshow über den Catwalk zu laufen? "Man merkt auf jeden Fall, dass es etwas ganz anderes ist, zu dem, was wir 17 Wochen im Vorhinein gemacht haben", erklärt Olivia. Auch der zeitliche Druck komme dazu – beim Umziehen müsse es superschnell gehen. Somaija sei sich aber sicher, dass trotzdem alles klappen wird: "Wir machen das alle zum ersten Mal, aber ich finde, wir machen das alle extrem gut."

ProSieben / Sven Doornkaat Selma beim Harper's-Bazaar-Shooting bei GNTM 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Anna-Maria, Ida, Selma, Coco, Vivien, Nicole, Olivia und Somajia bei GNTM 2023

ProSieben Somajia bei einem Fotoshooting

