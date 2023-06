Bella Ramsey erklärt: "Bin nicht hundertprozentig hetero"

Bella Ramsey (19) spricht über die eigene sexuelle Orientierung. Das Schauspieltalent hat es in seinen jungen Jahren bereits an die Spitze Hollywoods geschafft. Mit großen Rollen in den Fernsehserien Game of Thrones und "The Last of Us" wurde Bella über Nacht zum Star. Nachdem Bella bereits öffentlich gemacht hatte, nichtbinär zu sein, sprach das Nachwuchstalent jetzt offen über seine Sexualität.

"Man weiß nie ganz, wer man ist, denn man entwickelt sich ständig weiter", erklärte der "The Last of Us"-Star gegenüber Vogue. Außerdem ergänzte Bella: "Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Leute begriffen haben, dass ich nicht hundertprozentig heterosexuell bin. Ich bin ein bisschen wellig, weißt du? Das sage ich gerne."

Auch über seine Pronomen sprach der Star: "Als 'The Last of Us' zum ersten Mal herauskam, dachte ich: Jeder nennt mich einfach sie, weil ich für euch wie sie aussehe, also ist das in Ordnung." Doch inzwischen könne das Talent sich besser ausdrücken und sei froh, offen über seine Pronomen gesprochen zu haben.

Getty Images Bella Ramsey auf dem Newport Beach Film Festival

Getty Images Bella Ramsey auf einer Filmpremiere

Getty Images Bella Ramsey auf dem roten Teppich

