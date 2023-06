Erstes Ultraschallbild verschlug Alessia Herren die Sprache

Alessia Herren (21) konnte es gar nicht glauben! Die Tochter von Willi Herren (✝45) hatte im vergangenen Jahr verkündet, dass sie Nachwuchs erwartet. Im April dieses Jahres begrüßten die Influencerin und ihr Partner Can ihre Tochter Anisa-Amalia auf der Welt. Den Weg bis dahin ließ die TV-Bekanntheit in der Sendung "Volles Haus" festhalten. In dieser nahm sie ihre Zuschauer sogar mit zum Frauenarzt: Dort erzählte Alessia, wie sie auf das erste Ultraschallbild reagiert hatte.

In den Folgen "Alessia im Babyglück" der Sendung "Volles Haus" teilte die Beauty jetzt einen emotionalen Moment. "Als ich das erste Ultraschallbild gesehen habe, dass einfach ein Lebewesen in mir wächst, ich war einfach sprachlos", gab sie zu und führte weiter aus: "Also ich kann es ja immer noch nicht glauben. Es ist einfach so krass, so unglaublich […]. In einem Menschen wächst ein Mensch, das ist so krass."

Auch Can war hin und weg, als er die Aufnahmen zum ersten Mal gesehen hatte. "Wenn man die ersten Ultraschallbilder seines Kindes sieht, dann geht einem das Herz auf", erzählte Alessias Mann und merkte an: "Dann macht man sich Gedanken über das Leben, man will sein Leben ändern, man will sein Leben in Griff kriegen."

Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia

Alessia Herren (r.) mit ihrem Mann Can

Alessia Herren, Influencerin

