"Kampf der Realitystars"-Finalisten geraten ins Kreuzverhör

Die Finalisten von Kampf der Realitystars werden ganz schön in die Mangel genommen! In der Show kämpfen Trash-Sternchen nicht nur um den Sieg, sondern auch um eine beachtliche Prämie. Kurz vor dem Einzug in die Top 3 mussten sich alle verbliebenen Kandidaten Eva (31), Serkan (30), Lukas, Sascha (45) und Bernd (33) im Rahmen einer Art Pressekonferenz den Fragen der ehemaligen Teilnehmer stellen. Dabei machen die Ex-Kandidaten den Finalisten ordentlich Dampf!

Insbesondere Eva muss sich so einigen Vorwürfen ihrer Mitstreiter stellen. Die Frage, ob sie bloß mit Ex-Bachelor Paul Janke (41) flirtete, um sich an ihrem Ex Chris Broy (34) zu rächen, verneint der Realitystar: "Auf gar keinen Fall." Auch ob die Griechin das Drama um Tim für Sendezeit nutzte, steht im Raum. "Ich habe sicherlich, als ich seinen Namen gelesen habe, über Tim gesprochen und gesagt, was meine Erfahrung mit ihm war. Er hat es nicht hinbekommen, sich die zwei Jahre, die dazwischen waren, privat bei mir zu entschuldigen", stellt Eva klar. Für sie sei es eher Tim gewesen, der die Plattform genutzt habe, um sein Image aufzupolieren.

Doch auch Bernd gerät ins Kreuzverhör. Paul möchte nämlich von ihm wissen, wem er den Sieg am wenigsten gönne. Der ehemalige DSDS-Kandidat lässt sich nicht aus der Reserve locken und erwidert bloß: "Es ist mir egal, was jetzt jeder von mir denkt, die Frage beantworte ich jetzt nicht. Da bin ich Diva genug."

Evanthia Benetatou bei "Kampf der Realitystars"

Eva Benetatou im Dezember 2022

Bernd Kieckhäben bei "Kamp der Realitystars" 2023

