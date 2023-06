Melania Trump hat eindeutig genug von Donalds Gerichtsdrama!

Melania Trump (53) ist aufgebracht! Die einstige First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika muss ihrem Ehemann mal wieder beistehen: Ex-Präsident Donald Trump (77) hatte in den vergangenen Jahren mehrfach juristische Schwierigkeiten. Am Dienstag musste sich der Politiker vor einem Gericht in Miami wegen seiner angeblichen Geheimdokumenten-Affäre verantworten. Auch seiner Frau setzt das Ganze mächtig zu: Melania hat eindeutig genug von Donalds Ärger mit dem Gesetz!

"Melania ist verärgert und unglücklich über die Anklage, die letzte Woche gegen ihren Mann erhoben wurde", verriet ein Insider gegenüber People. Die 53-Jährige wolle sich von dem Drama distanzieren: "Wie ihr Mann wünscht sie sich, dass diese rechtlichen Probleme verschwinden. Sie will mit all dem nichts zu tun haben." Die gebürtige Slowenin wolle wie bisher auch zu dem Fall schweigen und in der Zwischenzeit ihren eigenen Angelegenheiten nachgehen.

Bei der Anklageverlesung gegen den 77-Jährigen im April dieses Jahres fehlte Melania. Laut Radar Online hatte Donald im Gerichtssaal von New York seine Anwälte an seiner Seite, doch seine Gattin war nicht anwesend. Warum die Mutter eines Sohnes ihren Partner nicht begleiten wollte, ist nicht bekannt.

