"Respekt": Stichelt Natascha Ochsenknecht hier gegen Jimi?

Schießt sie etwa gegen ihren Sohn? Schon seit einigen Monaten häufen sich die Negativschlagzeilen gegen Jimi Blue Ochsenknecht (31). Aus seiner Beziehung zu Yeliz Koc (29) war die gemeinsame Tochter Snow Elanie (1) hervorgegangen – von der der Schauspieler laut der Influencerin wohl nichts wissen will. Seine Mutter Natascha (58) und seine Schwester Cheyenne (22) hingegen pflegen regelmäßigen Kontakt zu der Einjährigen. Jetzt scheint es, als würde Natascha gegen Jimi sticheln…

Während eines Q&As, das Natascha bei Instagram veranstaltet, hinterlässt ihr ein Fan liebe Worte in dem Fragen-Sticker. "Ich finde es total klasse von dir und Cheyenne, dass ihr so einen guten Kontakt zu Yeliz und Snow habt", schreibt der Follower. Für Natascha scheint das selbstverständlich zu sein! Sie schreibt: "Das gehört sich einfach. Eine Frage des Respekts." Ob sie sich damit gegen Jimi richtet?

Auch Cheyenne steht in regelmäßigem Kontakt zur Mutter ihrer Nichte. Nachdem Yeliz vor einigen Tagen auf Social Media berichtet hatte, dass ihrer Tochter etwas Schlimmes passiert sei, sendete das Model ihr einen Blumenstrauß und einen Teddybären zu. In einem Brief schrieb sie: "Liebe Snowy, schrecklich, was dir passiert ist! Ich wünschte, ich könnte dich ablenken, mit Spielen oder mit Disneyfilmen. Ich hoffe, dir geht es schnell wieder gut und du kommst bald wieder zu uns!"

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Cheyenne Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

