Jimi Blue Ochsenknecht bei AYTO: Ex-Stars sprechen Klartext

Jimi Blue Ochsenknecht (33) gibt dem Reality-TV eine Chance. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) nimmt an der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love teil und sucht dort nach der Liebe. Die Kombination von Jimi und Reality-TV überraschte die Fans – und auch einige Ex-Are You The One?-Kandidaten reagieren verblüfft. "Ich wäre komplett vom Glauben abgefallen", erklärt Laura Maria Lettgen im Talk mit RTL und fügt hinzu: "So was gab es bei 'Are You The One?' nun mal wirklich noch nie."

Laura stellt allerdings klar, dass sie dem "Hey Jimi"-Interpreten durchaus eine Chance geben würde. "Ich kenne Jimi eigentlich nur von 'Die wilden Kerle' und von seinen Negativschlagzeilen. Wer weiß, manchmal sind Ex-Freundinnen auch einfach nur sauer und setzen irgendetwas in die Welt...", gibt sie zu bedenken. Damit deutet sie wenig subtil darauf hin, dass Jimis Ex Yeliz Koc (31) ihm seit geraumer Zeit vorwirft, die gemeinsame Tochter Snow Elanie (3) zu vernachlässigen. Ex-Kandidatin Laura Morante (34) hingegen hat ein ganz anderes Problem mit dem prominenten Teilnehmer – sie hätte ihn scheinbar gar nicht erst erkannt. "Hätte Jimi Blue damals bei uns in der Villa gestanden, hätte ich mich erst mal gefragt, ob er der Poolboy oder der Barkeeper ist", meint sie ganz unverblümt.

Wie Jimi bei den Girls der diesjährigen Staffel ankommen wird, bleibt abzuwarten. Mit dabei sind unter anderem Sandra Janina (25), Hati Suarez und Viktoria Miller. Die Fans der Show reagierten weitestgehend positiv auf den ganz besonderen Stargast der Staffel. "Okay, jetzt bin ich aber hyped auf die Staffel. Das ist echt mal interessant", kommentierte ein User auf Instagram. "Hoffe, die Girls haben ihre 'Little Red Hotpants' eingepackt", schrieb ein weiterer und nahm damit Bezug auf Jimis Hit aus dem Jahr 2007.

Anzeige Anzeige

RTL Laura Lettgen, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Laura Morante, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2024

Anzeige Anzeige