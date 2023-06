Schwangerschaft: Chethrin Schulze hat "gigantische Brüste"

Mit so einer großen Veränderung hat sie wohl nicht gerechnet! Im September vergangenen Jahres hatte Chethrin Schulze (31) publik gemacht, dass sie wieder vergeben ist. Die Identität ihres Partners verriet die Influencerin noch nicht – sie hält ihn bisher komplett aus der Öffentlichkeit raus. Vor wenigen Tagen überraschte die Influencerin ihre Fans dann mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwartet ein Baby! Die ersten Nebeneffekte der Schwangerschaft bemerkt Chethrin auch schon – vor allem an ihren Brüsten!

In ihrer Instagram-Story gibt die 31-Jährige ihren Fans ein kleines Update zu ihrem Körper. Ihre Babykugel sei in der 18. Schwangerschaftswoche noch nicht so gut zu erkennen. "Aber dafür habe ich gigantische Brüste. Die sind so groß! Größer als die, bevor ich sie operiert habe. [...] Da hatte ich auch schon solche Dinger." Über die pralle Oberweite freue sich die Love Island-Bekanntheit aber nicht besonders, gerade weil sie sich ihre Brüste vor einigen Jahren verkleinern ließ: "Das ist wirklich ein bisschen nervig."

Bis Chethrin ihr Baby in den Armen halten kann, muss sie sich aber noch ein bisschen gedulden. Das Geschlecht ihres Kindes wissen die werdenden Eltern auch noch nicht – einen Namen haben sie sich aber schon überlegt. "Wir haben bereits den Namen für das Mädchen festgelegt und wir haben den Namen auch schon für den Jungen festgelegt", schilderte sie kürzlich im Netz.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit ihrem Freund

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2023

