Jill Lange gibt zu: Bei ihr und Lars kriselt es wirklich!

Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) befinden sich tatsächlich in einer Beziehungskrise! 2022 hatten sich die beiden Realitystars im Rahmen der Sendung Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Zwischen den beiden hatte es auf Anhieb gefunkt und sie bestätigten wenig später in einer Beziehung zu sein. Vor wenigen Tagen verkündete die Beauty jedoch, nach einer neuen Wohnung zu suchen und brachte die Gerüchteküche damit zum brodeln. Jill gibt nun zu: zwischen ihr und Lars kriselt es tatsächlich!

"Es ist schon länger so, dass es nicht mehr so gut läuft", gibt die 22-Jährige gegenüber ihren Followern auf Instagram offen zu. "Es ist so, dass Lars und ich uns schon länger nicht mehr gut verstehen und wir uns oft streiten", erklärt Jill. Es sei schließlich etwas passiert, weswegen die Fernsehbekanntheit die gemeinsame Wohnung hinter sich gelassen habe. "Ich habe alle meine Sachen auch mit einem Transporter abgeholt und habe einen Schlussstrich gezogen", fügt sie hinzu. Nun müsse das Paar erst einmal seine Gedanken ordnen, doch Jill wolle auf jeden Fall in Essen bleiben.

Zuvor kündigte Jill bereits an: "Ich bin in Essen bei meiner Freundin und werde mir jetzt auch in NRW eine Wohnung suchen." Damit verwirrte sie ihre Fans bereits, denn ein Wort zu ihrem Partner fiel nicht. "Hauptsache vorgeben, man hätte eine Traumbeziehung – alles mehr Schein als sein" oder "Kann mir gar keinen anderen neben Jill vorstellen, fand die beiden so schön zusammen", schrieben daraufhin einige von ihnen im Netz.

Instagram / jill_lange Lars Maucher und Jill Lange im Juni 2023

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

Instagram / lars_maucher Lars Maucher und Jill Lange, Reality-TV-Stars

