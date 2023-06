Beziehungskrise? Jill Lange sucht nach einer neuen Wohnung!

Gehen die zwei etwa auf Abstand? 2022 lernten sich Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) bei der Kuppelshow Ex on the Beach kennen – bei den beiden Realitysternchen funkte es auf Anhieb. Im vergangenen September verkündeten die zwei Turteltauben, in einer Beziehung zu sein. Allerdings durchlebte das Pärchen in dieser kurzen Zeit schon die ein oder andere Krise – nun könnte es erneut brodeln: Jill ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe!

Im vergangenen September offenbarte das Paar, die erste gemeinsame Wohnung zu beziehen. Doch das Zusammenwohnen könnte nicht von langer Dauer gewesen sein: In ihrer neuen Instagram-Story verkündet die Beauty jetzt nämlich: "Ich bin in Essen bei meiner Freundin und werde mir jetzt auch in NRW eine Wohnung suchen." Von ihrem Liebsten Lars ist hierbei jedoch keine Rede...

Inzwischen ist die 22-Jährige ihrem Freund auch auf Instagram entfolgt. Ihre Pärchenbilder sind allerdings noch auf beiden Accounts präsent. Der Blick ihrer Fans auf die scheinbare Beziehungskrise ist zwiegespalten. "Hauptsache vorgeben, man hätte eine Traumbeziehung – alles mehr Schein als sein" oder "Kann mir gar keinen anderen neben Jill vorstellen, fand die beiden so schön zusammen", schrieben einige von ihnen im Netz.

