Pyjamas und Co.: So ausgefallen feiert North West den B-Day

Sie gewährt einen Blick hinter die Kulissen! Kim Kardashian (42) ist ein echter Familienmensch. Mit ihrem Ex-Mann Kanye West (46) setzte der Realitystar vier Kids in die Welt: North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Auf Social Media zeigt die Unternehmerin immer wieder, wie sehr sie in ihrer Rolle als Vierfachmama aufgeht. Heute wurde ihre älteste Tochter schon zehn Jahre alt. So ausgefallen feierte North jetzt ihren Ehrentag!

Mama Kim lud das Geburtstagskind und ihre Freunde zu einer Pyjamaparty ins Beverly Hills Hotel ein. Auf ihrem gemeinsamen TikTok-Kanal hielt die Influencerin den Ehrentag der 10-Jährigen in einem Clip fest. Passend zum Sleepover gab es personalisierte Pyjamas – ganz in Rosa. Die Gäste der Feier wurden mit Macarons und schokolierten Erdbeeren verwöhnt. Außerdem gab es ein Mocktail-Menü mit Limonade, Pop Rocks, Zuckerwatte und Blaubeeren.

Ein anderer Clip zeigt, wie sich North und ihre Gäste um ihre vierstöckige Geburstagstorte versammeln, gemeinsam "Happy Birthday" singen und am Ende die Kerzen zusammen auspusten. Kims jüngster Sohn Psalm ließ sich die Party seiner großen Schwester ebenfalls nicht entgehen. In dem Video ließ sich der Kleine eine Schoko-Erdbeere schmecken und winkte daraufhin süß in die Kamera.

