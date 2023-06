Serkan Yavuz gewinnt im Finale von "Kampf der Realitystars"!

Serkan Yavuz (30) gewinnt Kampf der Realitystars 2023! Am Mittwochabend war es endlich so weit: Die letzte Folge der beliebten Show flimmerte über die Fernsehbildschirme. Bei der letzten Münzvergabe lieferten sich Serkan und Sascha (45) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende lag die Entscheidung bei Giulia Siegel (48). Und diese gab dem Ex-Bachelorette-Boy ihre Münze: "Ich hab Serkan kennengelernt. Wir waren aneinandergekettet, wir haben geweint. Du hast an mir Seiten kennengelernt, die hier niemand weiß – deswegen kann ich nur für dich entscheiden."

