Bandelt Emily Ratajkowski wieder mit ihrem Ex-Lover an?

Emily Ratajkowski (32) lässt offenbar eine alte Liebschaft wieder aufleben. Vergangenes Jahr hatte sich das Model von seinem Ex-Mann Sebastian Bear-McClard (36) getrennt, nachdem dieser es angeblich betrogen hatte. Seither sorgt die gebürtige Britin mit ihrem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Monaten wurde ihr noch eine Liebelei mit Harry Styles (29) nachgesagt. Jetzt zeigt sich Emily aber wieder mit Ex-Flirt DJ Orazio Rispo!

Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, wie 32-Jährige und der Musiker am Dienstagabend gemeinsam in einem Restaurant in New York saßen. Zärtlichkeiten scheinen sie bei ihrem Dinner-Date jedoch nicht ausgetauscht zu haben. Auf den Fotos ist lediglich zu sehen, wie das Model und der DJ ein angeregtes Gespräch führen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Emily mit dem 35-Jährigen ausgeht. Im Oktober des vergangenen Jahres hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass die beiden miteinander anbandeln. Und auch nach der gescheiterten Liaison mit Eric André (40) wurde die Mutter eines Sohnes im Februar wieder an der Seite des Musikers gesichtet.

Getty Images Emily Ratajkowski im Mai 2023

Getty Images Emily Ratajkowski im November 2022

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

