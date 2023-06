Für Natascha Ochsenknecht ist Yeliz-Zusammenhalt keine Frage

Natascha Ochsenknecht (58) hält zu Yeliz Koc (29)! Letztere bekam vor rund zwei Jahren Nachwuchs mit Jimi Blue Ochsenknecht (31). Doch der "Wilde Kerle"-Star und die Influencerin hatten sich bereits vor der Geburt der Kleinen getrennt. Seitdem liegen sie im heftigen Clinch miteinander, der sich auch auf ihre Schwiegerfamilie ausweitete. Doch seit geraumer Zeit scheint Yeliz sich zumindest mit Jimis Schwester und Mutter wieder zu verstehen. Gegenüber Promiflash erklärt Natascha nun, dass dies für sie selbstverständlich sei!

Im Interview mit Promiflash bei der "No Hard Feelings"-Premiere sprach die 58-Jährige darüber, dass sie ihrer Enkelin zur Genesung nach einem Fieberkrampf Geschenke geschickt hatte. Die Frage, ob es für Natascha selbstverständlich sei, dass die Familie zusammenhält, bejahte diese eindeutig: "Die Familie sollte sowieso immer zusammenhalten. Also, in dem Fall absolut, ja."

Nicht nur die Oma, auch die Tante hatte an die Kleine gedacht. Cheyenne Ochsenknecht (22) hatte Yeliz' Tochter einen Blumenstrauß, einen Teddy und eine Karte mit lieben Worten geschickt. Darin hatte gestanden: "Liebe Snowy, schrecklich, was dir passiert ist! Ich wünschte, ich könnte dich ablenken, mit Spielen oder mit Disneyfilmen schauen. Ich hoffe, dir geht es schnell wieder gut und du kommst bald wieder zu uns!"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, April 2023

