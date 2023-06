In ein Haus gefahren: Pete Davidson wird jetzt angeklagt

Das könnte bitter enden. Anfang März geriet Pete Davidson (29) in einen Verkehrsunfall: Nach einem Date mit seiner neuen Freundin Chase Sui Wonders (27) soll er am Abend mit hoher Geschwindigkeit durch eine Wohnstraße gefahren sein. Dann habe er die Kontrolle verloren und sei in ein Haus gefahren. Dabei ist niemand zu Schaden gekommen. Doch jetzt wird Pete offiziell angeklagt!

Wie TMZ berichtet, kommt jetzt etwa drei Monate nach dem Unfall die Konsequenz: Pete wird von der Staatsanwaltschaft von Los Angeles wegen rücksichtslosem Fahrens angeklagt. Wie es für ihn enden wird, ist noch unklar – in den USA wird ein solches Verhalten mit bis zu 90 Tagen Gefängnis, einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Dollar oder auch dem Entzug des Führerscheins geahndet.

Direkt nach dem Unfall stellte sich bereits heraus, dass Pete dabei nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben soll – er wurde auch nicht verhaftet. Auch den Bewohnern des Hauses, in das er gefahren war, ging es gut. Sie hätten laut dem Medium auch nicht die Absicht gehabt, den Comedian zu verklagen.

Getty Images Chase Sui Wonders und Pete Davidson, 2023

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Pete Davidson im Mai 2022

