Kevin Costners Scheidung: Die Schlammschlacht geht weiter

Diese Scheidung sorgt für eine Menge Drama! Nach 19 gemeinsamen Jahren zerbrach die Ehe des amerikanischen Schauspielers Kevin Costner (68) und der Handtaschendesignerin Christine Baumgartner (49). Inzwischen hat seine Noch-Ehefrau die Scheidung eingereicht – daraufhin folgte eine wahre Schlammschlacht. Bisher versuchten die Anwälte vergebens, eine Einigung zu erzielen. Jetzt erhob Kevin erneut schwere Vorwürfe: Christina weigere sich, das Haus zu verlassen.

Laut The Sun habe das einstige Traumpaar einen Ehevertrag unterzeichnet, in dem stand, dass Christine das Haus im Falle einer Scheidung verlassen und für den Umzug 1.167.600 Euro erhalten würde. Obwohl die Designerin bereits einen Großteil der Summe erhalten haben soll, sei sie bisher nicht aus dem Familiensitz ausgezogen. Schließlich habe der Schauspieler das Haus bereits 16 Jahre vor der Hochzeit gekauft. Zudem soll sich Christine ohne vorherige Absprache an der Kreditkarte von Kevin bedient haben.

Zu dem Grund der plötzlichen Trennung schwiegen die dreifachen Eltern bisher weitestgehend. In einem Statement meldete sich Kevin jedoch laut TMZ zu Wort und ließ über seinen Sprecher verlauten: "Wir bitten darum, dass seine, Christines und die Privatsphäre ihrer Kinder respektiert wird, während sie diese schwierige Zeit durchstehen." Das Sorgerecht für ihre Kinder wollen sich die beiden teilen.

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner

Anzeige

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei der Premiere Party von "Yellowstone"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de