Mit Ivanka? So feierte Donald Trump seinen 77. Geburtstag!

Er lässt sich feiern! Donald Trump (77) sorgte als 45. Präsident der Vereinigten Staaten weltweit für Schlagzeilen. Auch wenn er den Posten mittlerweile nicht mehr bedient, ist es um den Politiker nicht gerade stiller geworden. Im Gegenteil: Kürzlich musste sich der Milliardär wegen Betrugsverdachts vor Gericht erklären. Gerüchten zufolge soll sich seine Tochter Ivanka (41) wegen der Klage sogar von ihm abgewandt haben. Nun scheint die Familie an Donalds 77. allerdings wieder vereint zu sein!

Am Mittwoch feierte Trump seinen 77. Geburtstag. Auch wenn sich seine 41-jährige Tochter bei öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr an der Seite ihres Vaters zeigt, soll Ivanka hinter geschlossenen Türen jedenfalls noch viel Zeit mit ihm verbringen. Ein Insider berichtet jetzt gegenüber Page Six, dass Ivanka wohl mit ihren zwei Söhnen zu Donalds Ehrentag in seinem Club in Bedminster zu Abend dinierte. Die ehemalige First Lady Melania Trump (53) und ihr Sohn Barron (17) sollen ebenfalls an dem Abendessen teilgenommen haben.

Auch wenn sich das ehemalige Model zu der jüngsten Anklage ihres Vaters sehr bedeckt zu halten scheint, teilte Ivanka nun immerhin einen liebevollen Geburtstagsgruß für Donald auf Instagram: "Du bist der unglaublichste Vater. Deine Liebe, Energie und Stärke inspirieren mich jeden Tag. Ich wünsche dir ein Jahr voller Glück, das du verdienst."

