Nach Trennung von Kody: Meri Brown findet zu sich selbst

Meri Brown (52) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. In den vergangenen Monaten sorgten der Realitystar und sein Mann Kody Brown (54) immer wieder für Schlagzeilen: 2021 verließ seine erste Ehefrau Christine (51) den Alle meine Frauen-Star. Kurz darauf sah auch Ehefrau Nummer zwei Janelle (54) keine Zukunft mehr und beendete die Beziehung. Schließlich zog auch Meri die Reißleine und trennte sich von ihrem Mann. Mittlerweile scheint Meri das Vergangene hinter sich gelassen und zu sich selbst gefunden zu haben.

Das verriet die 52-Jährige in einem TikTok-Video. Dank eines Roadtrips beginnt Meri aktuell zu verstehen, was sie im Leben möchte: "Und um das herauszufinden und zu verarbeiten, muss ich wirklich eine Pause von all den zusätzlichen Aktivitäten einlegen. Für mich ging es darum, innezuhalten, wirklich mit mir selbst in Kontakt zu kommen und herauszufinden, wer ich bin. Was ich will, was ich brauche und was mein eigentliches Ziel ist." Für sie sei die Erfahrung "superaufregend" gewesen. "Wenn ihr also an einem Punkt seid, an dem ihr eine Pause braucht, um die Dinge für euch selbst herauszufinden [...], tut es", riet sie abschließend ihren Fans.

Nach ihrer Trennung von Kody scheint es der TV-Bekanntheit allmählich wieder gut zu gehen. Aber auch Kodys Tochter Mykelti Ann Padron (26) ist wohl nicht traurig über das Ehe-Aus ihres Vaters. "Ich glaube, sie waren beide unglücklich in ihrer Ehe und sie könnten sich gegenseitig emotional und verbal missbraucht haben", erklärte die 26-Jährige in einem Livestream auf der Plattform Patreon.

Anzeige

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Realiystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de