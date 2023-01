Nach 33 Jahren: Meri und Kody Brown sind offiziell getrennt

Kody Browns (53) polygamen Ehen scheinen eine nach der anderen in die Brüche zu gehen. Nachdem sich 2021 zunächst Christine Brown (50) von ihrem Gatten getrennt hatte, zog nur wenige Monate später auch seine zweite Ehefrau Janelle (53) den Schlussstrich. Allein Meri (51) und Robyn (44) hielten noch zum Vater ihrer Kinder. Doch das scheint nun ebenfalls der Vergangenheit anzugehören: Im Netz gaben Kody und Meri nach 33 gemeinsamen Jahren offiziell ihr Ehe-Aus bekannt.

In einem gemeinsamen Statement, das die Noch-Eheleute auf Instagram veröffentlichten, machten der 53-Jährige und die 51-Jährige nun ihre Trennung offiziell. "Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem wir auf unsere eigene Art und Weise an unserer Beziehung gearbeitet haben, haben wir die Entscheidung getroffen, unsere eheliche Verbindung endgültig zu beenden", heißt es in dem Beitrag. Den einstigen Liebenden sei allerdings sehr wichtig, dass sie einander sowie ihrer Familie weiterhin mit "Freundlichkeit und Respekt" begegnen. Meri versicherte zudem, dass sie Kody gegenüber keine Feindseligkeit hege.

Bereits im vergangenen Dezember hatte es Gerüchte über ein Liebes-Aus der Realitystars gegeben. Doch wie sich jetzt herausstellt, sollen die Trennungs-News auf ungenauen Informationen basiert haben und somit unwahr gewesen sein. "In den Monaten seit der Aufzeichnung dieser Interviews haben Kody und ich viele offene und ehrliche Gespräche geführt, die zu unserer heutigen Bekanntgabe geführt haben", versicherte die Alle meine Frauen-Darstellerin.

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ehefrau Meri Brown

Instagram / therealmeribrown Meri Brown mit Gatte Kody, Tochter Mariah und Mama Bonnie

