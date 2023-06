Sexflaute in Wechseljahren: Cosimo glaubt Kader Loth nicht

Cosimo Citiolo (41) kauft Kader Loth (50) ihre Erklärung nicht ab. Die Realityqueen ist bereits seit vielen Jahren mit ihrem Ismet Atli zusammen. 2017 gaben sie sich das Jawort. Doch das Ehepaar hat offenbar ein Problem: Im Bett läuft es nicht mehr. Und das ärgert vor allem Isi. Kader hat dafür aber eine gute Erklärung. Allerdings glaubt ihr Kumpel Cosimo nicht, dass die Begründung die ganze Wahrheit ist.

In dem neuen Reality-Format "B:Real" bekommen Kader und Isi Besuch von Cosimo und seiner Freundin Nathalie. Auf der Terrasse erzählt die 50-Jährige, dass der Grund für die Sexflaute die frühen Wechseljahre seien, die nach der operativen Entfernung ihrer Gebärmutter aufgrund von Endometriose einsetzten. Im Einzelinterview zweifelt Freund Cosimo aber daran: "Ich weiß nicht. Ich meine vom Hören her, wenn man auch googelt, steht drin, das muss nicht bedeuten, wenn man Wechseljahre hat, dass man keine Lust mehr auf Sex hat", meint der DSDS-Star. Er selbst habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ältere Frauen ihm an die Wäsche wollten.

Für Isi scheint es aber noch ein ganz anderes Problem zu geben. "Das Schlimme ist, dadurch hat sie irgendwelche Halluzinationen und ruft mich am Tag zehnmal an", erklärt er. Seine Frau sieht das längst nicht so schlimm. Sie habe keine Halluzinationen, sondern sei misstrauisch. Wenn er lange wegbleibe, befürchte sie, er könne eine andere Frau haben.

ActionPress Kader Loth und Ismet Atli im Januar 2023 in Berlin

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

privat Ismet Atli und Kader Loth

