War "Kampf der Realitystars"-Gewinner Serkan siegessicher?

Rechnete Serkan Yavuz (30) mit seinem Kampf der Realitystars-Sieg? Der Influencer schaffte es, sich in der beliebten Show für Realitystars bis ins Finale zu kämpfen. Dort stand er zusammen mit Eva Benetatou (31) und Sascha Sirtl (45) vor allen Teilnehmern, die je eine Münze für ihren Favoriten abgeben konnten. Mit nur einer Münze Unterschied staubte der 30-Jährige das Preisgeld ab. Und ob er mit dem Sieg rechnete, erzählt Serkan im Promiflash-Interview.

"Ich habe mir bei der Anreise gute Chancen ausgemalt, aber rechnen kannst du nie damit, weil man nicht weiß, was vor Ort passieren wird. Aber ich glaube immer an mich und tue für den Sieg dann auch was", meint Serkan gegenüber Promiflash. Er sei mit seiner Ein-Euro-Gage voll aufs Ganze gegangen und habe sich gedacht, er versuche es einfach. Und kurz vor dem Finale habe er auch Druck gespürt: "Der Druck am Ende von Runde zu Runde, immer weniger werdende Kandidaten in Richtung Finale und 40.000 Euro wurde immer höher, weil man seinem Ziel einfach näherkommt."

Fans sehen Serkan und seine Partnerin Samira Klampfl (29) auch schon in einem weiteren Reality-Format. Nachdem es in den vergangenen Wochen im Netz etwas ruhig geworden war, entwickelten ihre Follower bei Instagram eine Theorie: "Habe sie in Bocholt am Aasee mit Kamerateam und Koffer gesehen." Die Community ist sich sicher, dass die beiden also bald bei Das Sommerhaus der Stars mitmachen.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

