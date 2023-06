Babynews bei Konzert: Kourtney Kardashians Fans lieben es!

Sie feiern es! Seit vergangenem Jahr sind Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) offiziell Mann und Frau. Bereits vor ihrer Hochzeit hatten die Unternehmerin und der Blink-182-Drummer deutlich gemacht, dass sie sich ein gemeinsames Baby wünschen. Kourtney hatte sich sogar mehrfach einer künstlichen Befruchtung unterzogen – jedoch ohne Erfolg. Nun erwartet der Reality-TV-Star aber tatsächlich Nachwuchs. Und die Art und Weise, wie sie das verkündete, stößt auf Begeisterung!

Auf Instagram hatte die 44-Jährige ein Video geteilt, dass sie auf Travis' Konzert zeigt. Während des Auftrittes hatte sie ein Schild hochgehalten, auf dem "Travis, ich bin schwanger" geschrieben stand. Dass Kourtney die süßen News während der Performance ihres Gatten verkündete, finden die Fans ultrasüß. "Sie versuchen es schon so lange und jetzt hat es endlich geklappt", freute sich ein Unterstützer in den Kommentaren. "Sie hat es so verdient" oder "Na endlich", schwärmten weitere Fans.

Dennoch sind sich Kourtneys Fans aber sicher, dass Travis bereits wusste, dass seine Liebste ein kleines Wunder unter dem Herzen trägt. In dem Video ist bei der Schwester von Khloé Kardashian (38) nämlich schon eine deutliche Wölbung sichtbar. "Man sieht es schon deutlich. Er wusste es bestimmt", ist sich ein User sicher.

GAMR / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

