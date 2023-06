Bei Trooping the Colour: Prinzessin Kate zollt Diana Tribut

Prinzessin Kate (41) sorgt mal wieder für Entzücken! Am Samstag fand in London die jährliche Trooping the Colour-Parade statt, bei welcher der amtierende Monarch Großbritanniens gefeiert wird. Zum ersten Mal wird König Charles (74) geehrt, doch nicht nur auf ihn waren sämtliche Augen gerichtet – auch seine Schwiegertochter wurde von den Zuschauern herzlich empfangen. Aus diesem besonderen Anlass entschied sich Kate für ein Schmuckstück, das Prinzessin Diana (✝36) einst getragen hatte.

Die dreifache Mutter trug ein grünes Kostüm mit einem großen Hut. Bei diesem Look durften die passenden Accessoires natürlich nicht fehlen, dabei griff Kate nicht auf irgendwelche zurück! Die Frau von Prinz William (40) wählte nämlich die Lieblingsohrringe von Diana, wie The Sun berichtet. Diese hatte die einstige Prinzessin von Wales zu ihrer Hochzeit mit Charles vom Kronprinzen Saudi-Arabiens geschenkt bekommen.

Bereits bei Charles' Krönung im vergangenen Monat hatte die 41-Jährige ihrer verstorbenen Schwiegermutter ihren Tribut gezollt. Laut The Sun handelte es sich bei Kates auserwählten Perlen- und Diamantohrringe um Erbstücke, die ebenfalls einst Diana getragen hatte.

Getty Images Prinzessin Kate bei der "Trooping the Colour"-Parade

Getty Images Prinzessin Diana im Metropolitan Museum of Art in New York

Getty Images Prinzessin Diana, Dezember 1995

