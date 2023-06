Trooping the Colour: Prinzessin Kate und die Kids strahlen!

Es geht los! Am heutigen Samstag wird in Großbritannien die berühmt-berüchtigte Parade Trooping the Colour gefeiert. In diesem Jahr dreht sich erstmals alles um den frisch gekrönten König Charles (74). Er war am 6. Mai ganz offiziell zum neuen britischen Regenten ernannt worden. In den vergangenen Wochen liefen die Vorbereitungen für die traditionelle Zeremonie auf Hochtouren. Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) werden nicht anwesend sein. Prinzessin Kate (41) und ihre drei Kinder sind aber selbstredend dabei!

Zusammen mit Queen Camilla (75) sitzen Kate, Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in einer Kutsche. Die 41-Jährige glänzt in einem eleganten grünen Kostüm samt passenden Hut. Camilla hingegen trägt eine traditionelle Uniform. George und sein Bruder Louis tragen süße Anzüge – und Schwester Charlotte ein niedliches weißes Kleidchen mit roten Details. Die fünf strahlen in dem Gefährt um die Wette und winken den begeisterten Fans.

Vorne weg reitet im übrigen König Charles. Dahinter reihen sich Prinz William (40), Prinz Edward (59) und Prinzessin Anne (72) ein. Edwards Gattin Herzogin Sophie (58) ist ebenfalls bereits unterwegs – sie hat zusammen mit dem Mann von Anne, Timothy Laurence (68), in einer Kutsche Platz genommen.

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2023

Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz Louis beim Trooping the Colour 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Sophie und Timothy Laurence beim Trooping the Colour 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de