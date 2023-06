Deshalb nahm Eva Benetatou bei "Eating with my Ex" teil!

Das Ex-Pärchen trifft sich beim Abendessen wieder! Eva Benetatou (31) und ihr Ex-Freund Chris Broy (34) gehen seit April 2022 getrennte Wege. Im Netz folgte dann eine heftige Schlammschlacht. Für ihren kleinen Sohn raufte sich das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Pärchen dann aber doch zusammen. Jetzt sind die beiden Teil des Reality-Formats "Eating with my Ex" und sprechen sich bei einem Abendessen aus. Was die beiden an der Teilnahme gereizt hat, verrät Eva Promiflash!

"Chris und ich hatten nie eine vernünftige Aussprache nach unserer Trennung, daher habe ich 'Eating with my Ex' als eine Möglichkeit gesehen, gewisse Dinge anzusprechen, die uns beiden noch auf dem Herzen lagen", erklärt die 31-Jährige in einem Promiflash-Interview. Auf die Frage, wie es ihr gefühlstechnisch damit geht, auf Chris zu treffen, antwortet das Playboy-Model: "Ich muss gestehen, ich war so unfassbar nervös, weil wir wirklich das erste Mal einfach unter vier Augen an einem neutralen Ort aufeinandertreffen und uns aussprechen können."

Ein Liebes-Comeback schließt der Realitystar mit dem Vater seines Kindes scheinbar nicht aus. "Wer weiß. Es ist alles möglich. Ich hole mir, was ich will", offenbart sie gegenüber der Bild. Chris hat dazu aber eine ganz andere Meinung. "Wir verstehen uns als Team für unseren Sohn, als gutes Eltern-Paar, nicht als Liebespaar", betont der Vater.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Realitystar

Anzeige

RTL 2 Evanthia Benetatou und Paul Janke bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de