Fans amüsiert: Beyoncé liest Songtexte von Teleprompter ab

Fans kommen auf ihre Kosten! Aktuell reist Superstar Beyoncé (41) auf ihrer "Renaissance"-Welt-Tournee durch Europa und Nordamerika. In Deutschland gibt die "Single Ladies"-Interpretin Konzerte in Frankfurt, Hamburg und Köln. Die Tickets für ihre erste Solo-Tour seit über sechs Jahren waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Doch auch zahlreiche Promis haben es noch rechtzeitig geschafft, welche von den heiß begehrten Karten zu ergattern. Fans stellten jetzt aber fest, dass Beyoncé ihre Songtexte offenbar vom Teleprompter abliest.

Wenn Megastar Beyoncé ein Konzert in Deutschland gibt, dann sind auch Promis wie Farina Opoku (32) und Oliver Pocher (45) nicht weit. In seiner Instagram-Story teilte der Comedian Videos von Beyoncés Auftritt in Köln mit seinen Followern. Er filmte, wie die Songtexte auf einem Teleprompter mitliefen. Dazu schrieb er: "Und auch Beyoncé braucht einen Teleprompter für den Text."

Der Superstar bot seinen Fans neben den Hits des aktuellen Albums auch eine atemberaubende Bühnenshow. Sogar Beyoncés Tochter wirkte einigen Choreografien mit. Hierzu schrieb der Comedian: "Tochter Blue Ivy (11) tanzt [...] auch schon mit..." Oliver ist dafür bekannt, Promis, die ihre Kinder öffentlich zeigen, gerne öffentlich an den Pranger zu stellen.

