Olli Pocher stichelt gegen Pietro und Lauras Baby-Postings

Nicht jeder freut sich über die Baby-Updates von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27)! Vor ein paar Wochen sind der DSDS-Juror und seine Verlobte zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden. Ihr Sohn Leano Romeo Lombardi ist natürlich ihr ganzer Stolz – und damit halten sie auch nicht hinterm Berg. Im Netz posten sie beinahe täglich Updates von ihrem kleinen Prinzen. Zwar zeigen Laura und Pietro nie Leanos Gesicht, trotzdem scheint der selbst ernannte Social-Media-Ordnungshüter Oliver Pocher (44) ein Problem mit den vielen Postings zu haben...

In seinem Podcast "Die Pochers!" stichelte der 44-Jährige jetzt gespielt ahnungslos: "Hat der ein Kind bekommen? [...] Aber das hält der auf Social Media komplett geheim, oder? Nee, das ist halt komplett unterm Radar gelaufen." So wollte Olli wohl ausdrücken, dass Pietro und Laura es seiner Meinung nach etwas übertreiben mit dem Baby-Content.

Doch genau wie wohl die meisten ihrer Follower sieht die Influencerin das ein bisschen anders! Laut OK! äußerte die frisch gebackene Mama sich bereits zu Ollis Kritik: "Ich brauche dazu nichts zu sagen. Jeder hat ja seine eigene Meinung, was er von Menschen hält, und so habe ich auch meine."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Getty Images Oliver Pocher, deutscher Comedian

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano, Januar 2023

