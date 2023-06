In Erinnerung: Heute wäre Willi Herren 48 Jahre alt geworden

Willi Herren bleibt für immer unvergessen! Vom Lindenstraße-Darsteller zum gefeierten Realitystar: In seinen letzten Jahren hatte sich der Allround-Entertainer im deutschen Fernsehen einen Namen gemacht. Für die TV-Show Promis unter Palmen war Willi 2021 nach Thailand gereist, um sich dort die Siegprämie von 100.000 Euro zu sichern. Doch nur eine Woche später dann der Schock: Im Alter von 45 Jahren verstarb der TV-Star in seiner Kölner Wohnung. Heute wäre Willi 48 Jahre alt geworden.

Willi wird für immer als TV-Urgestein in Erinnerung bleiben. Nach seinem Aus in der Drama-Serie "Lindenstraße" tauchte die Frohnatur immer wieder in TV-Shows und Reality-Formaten auf. Mit Erfolg: Denn 2004 belegte der Kölner den dritten Platz im Dschungelcamp und 2017 ebenso bei Promi Big Brother. Nach der Corona-Pandemie wagte Willi einen Neustart und nahm an der zweiten Staffel "Promis unter Palmen" teil. Auch mit seiner damaligen Ehefrau Jasmin Herren (44) war er im TV zu sehen. Zurück in Deutschland eröffnete er wenige Tage vor seinem Tod seinen eigenen Foodtruck.

Am heutigen Tag trauerten viele Fans um den TV-Star. Auf Instagram kommentierte ein Follower unter einem alten Beitrag von Willi: "Ruhe in Frieden. Du fehlst uns allen sehr. Wir vermissen dich." Und auch Jasmin teilte in ihrer Story berührende Worte zu seinem Geburtstag: "Happy Birthday im Himmel. Für immer unvergessen."

Jens Krick / ActionPress Willi Herrens Grabstätte

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

TVNOW / Frank Fastner Jasmin und Willi Herren

