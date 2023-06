Mit Album und Singles: Rapper Apache 207 stürmt die Charts!

Er ist aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Apache 207 gilt als Ausnahmekünstler – mit Gesang und Rap begeistert er schon seit einigen Jahren seine Fans. Zuletzt arbeitete er gemeinsam mit Udo Lindenberg (77) und veröffentlichte den Song "Komet". Und das auch ziemlich erfolgreich: Die beiden stellten mit "Komet" einen Chart-Rekord auf. Und auch Apaches neu veröffentlichtes Album ist eingeschlagen wie eine Bombe!

Mit "Gartenstadt", das Apache nach einem Stadtteil seiner Heimatstadt Ludwigshafen benannte, sichert er sich die Spitze der deutschen Album-Charts, wie GfK Entertainment ermittelte. Doch auch einige Songs aus der Platte belegen top Plätze in den Single-Charts: Mit dabei ist nach wie vor "Komet", doch auch drei Neu-Releases platzieren sich ganz oben: "Wenn das so bleibt", "Was weißt du schon" und "Breaking Your Heart" belegen Platz zwei bis fünf.

Für Platz Eins reichte es allerdings nicht aus – den belegt der Berliner Rapper Ski Aggu in Zusammenarbeit mit Joost Klein. Denn die beiden Musiker droppten einen Remix von Otto Waalkes' (74) Hit "Friesenjung" und promoteten ihn auf TikTok. Seit knapp zwei Wochen hält sich der Track nun schon auf Platz eins.

